Gersthofer Feuerwehr blickt zurück auf 425 Einsätze

Bilanz über ein ereignisreiches Jahr zog die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen bei ihrer Jahresversammlung. Dabei gab es auch Lob für zahlreiche Unterstützer.

Zur Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen hat Vereinsvorsitzender Ulrich Schmid die Feuerwehrmitglieder in das Wirtshaus zum Strasser geladen. Es folgte sein Jahresrückblick 2023 mit zahlreichen Veranstaltungen, hier bedankte sich Schmid bei den zahlreichen Helfern, ohne die ein solches Ereignisreiches Jahr nicht zu stemmen wäre.

Aktuell erfreut sich die Gersthofer Wehr über 616 Mitglieder. Es folgte der Kassenbericht von Bernhard Happacher und die Grußworte des Kommandanten Tom Mair. Mair ließ von Seiten der aktiven Wehr ebenfalls das Jahr 2023 Revue passieren, ein Jahr mit 425 Einsätzen - also im Schnitt mehr als einen Einsatz pro Tag. Er hob hier einige besondere Einsätze und Ausbildungen heraus, zeigte sich erfreut über das Engagement seiner Mannschaft und Führungskräfte, die sehr viele Stunden im Ehrenamt für die Feuerwehr aufbringen.

Zweiter Kommandant Markus Kammerer (links) und erster Kommandant Tom Mair (rechts) ernannten bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen Marcel Garron zum Gruppenführer. Foto: Günter Bugar, Feuerwehr Gersthofen

Die beiden Kommandanten Tom Mair und Markus Kammerer nahmen die Jahreshauptversammlung zum Anlass Marcel Garron zum Gruppenführer und Moritz Erber zum Zugführer zu ernennen und die Urkunden zu übergeben. Begeistert vom Ausbildungsstand und der Professionalität im Einsatzgeschehen bei der Gersthofer Feuerwehr zeigte sich Kreisbrandinspektor Christian Kannler: „So ein Beispiel wie die Feuerwehr Gersthofen wird es im Landkreis nicht sehr oft geben“.

Für die Jugendfeuerwehr erläuterte Timo Schiffer, auch im Namen der beiden weiteren Jugendwarte Leon Hillebrand und Manuel Hintermayer, was im vergangenen Jahr bei der Jugendfeuerwehr geleistet wurde. Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf zollte den aktiven Kameraden Anerkennung und Respekt für ihre außerordentliche Leistung im Einsatzgeschehen, bei Übungen aber auch kameradschaftlichen Veranstaltungen. „Kameradschaft, die gepflegt wird, ist in unseren Zeiten enorm wichtig für die Gesellschaft“, so Reinhold Dempf. Ein Lob auch an die Jugendarbeit, in der nicht nur Wissen, sondern auch Werte weitergegeben werden. Rund 1,3 Millionen Euro investiert die Stadt Gersthofen im Jahr 2024 in ihre Feuerwehren.

Zahlreiche Mitglieder wurden an diesem Abend für ihre langjährige Mitgliedschaft bei der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen geehrt. Zum Abschluss der Jahreshauptversammlung gab es einen nicht geplanten Tagesordnungspunkt, ein Einsatz rief die Kameraden auf den Plan, es galt einen Kaminbrand zu löschen. (gb)

