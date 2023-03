Gersthofer Feuerwehr rettet den "Osterhasen"

Hat er sich beim Eier verstecken verlaufen? Die Feuerwehr Gersthofen versucht das Hasen-Rätsel zu lösen und sucht den Besitzer.

Erwartet wird er ja eigentlich erst in zwei Wochen. In Gersthofen aber sorge der "Osterhase" schon jetzt für Aufregung. Gegen zehn Uhr klingelte das Telefon bei der Feuerwehr: Der "Osterhase", der eigentlich ein Kaninchen ist, hatte sich in einem fremden Hausgarten verirrt.

Feuerwehrleute kümmern sich um das ausgebüxte Tier

Feuerwehrmann Daniel Thomas fuhr los, um das Kaninchen einzufangen - mit Erfolg. Er nahm es mit auf die Wache und die Feuerwehrmänner starteten einen Aufruf, um die Besitzer ausfindig zu machen. Bis 15 Uhr könne es abgeholt werden, sonst müsse es vorübergehend im Tierheim einziehen. In der unsicheren Wartezeit wurde der Osterhase von den Feuerwehrleuten auf der Wache gut mit Löwenzahn, Klee und Wasser versorgt.

"Ich würde ihn auch mitnehmen, aber das geht nicht", meinte Thomas. "Wenn, dann müsste man das über das Tierheim klären", fügte sein Kollege Günther Bugar hinzu. Alles nicht so einfach, mit dem verlorenen Osterhasen, zumal die Angestellten im Tierheim nachmittags nach Hause gehen. Weil es dann schwer sei, noch ein Tier abzugeben, müsste das Kaninchen rechtzeitig die Feuerwache verlassen.

Wem gehört der Gersthofer "Osterhase"? Inzwischen ist er im Tierheim untergebracht. Foto: Marcus Merk

Wem gehört der Gersthofer "Osterhase"?

Etwas verunsichert wirkte das Kaninchen auf der Feuerwache allerdings schon. Bugar gab zu bedenken: "Wenn die Besitzer noch auf der Arbeit sind, haben sie vermutlich gar nicht bemerkt, dass ihr Haustier fehlt." Seine Vermutung bestätigte sich schließlich. Das Kaninchen ist inzwischen im Tierheim untergekommen. Die Feuerwehrleute sind aber trotzdem zuversichtlich, dass der "Osterhase" rechtzeitig zum Fest wieder bei seinen Besitzern einkehrt.

Der falsche Hase ist zwar das erste Kaninchen auf der Wache, aber bei Weitem nicht das erste Tier: "Wir hatten es da schon mit den verschiedensten Arten zu tun", erzählt Bugar. "Ob Papagei, Taube, Reh, Ente oder Ziegenbock - da war schon alles dabei."