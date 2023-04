Gersthofer Feuerwehr sucht dringend Nachwuchs

Um stets einsatzfähig zu bleiben, braucht die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen ausreichend Aktive. Nun startet sie eine Werbeaktion für neuen Feuerwehrnachwuchs.

Bei rund 400 Einsätzen im Jahr sind der Einsatz und die Hilfe der Freiwillige Feuerwehr Gersthofen gefragt. Um stets genügend Aktive zur Verfügung zu haben, muss immer wieder Nachwuchs gewonnen werden. Eine neue Werbeaktion startet am Montag, 1. Mai. Was dabei geplant ist.

Nach einem langen Stillstand, unter anderem bedingt durch die Pandemie, hat die Freiwillige Feuerwehr Gersthofen wieder eine Jugendfeuerwehr. Mitmachen könnten alle Jugendlichen aus Gersthofen, die zwischen 14 Jahre und 18 Jahre alt sind, sagt Öffentlichkeitsreferent Günter Bugar.

Dreierteam übernimmt die Jugendfeuerwehr Gersthofen

Der Herausforderung, die Jugendarbeit der Gersthofer Wehr zu übernehmen, stellen sich die drei neuen Jugendwarte, Timo Schiffer, Leon Hillebrand und Manuel Hintermayer. "Seit Wochen läuft die Planung und Aufgabenverteilung zum Startschuss für die Jugendfeuerwehr 2023. Ich als Kommandant bin froh, dass sich hier mit den drei Jungaktiven ein Team gebildet hat, welches dieses nicht einfache Amt übernimmt", betont Kommandant Tom Mair.

Wer von der Gersthofer Jugend Interesse hat, sich im Team der Feuerwehr einzubringen und mit Gleichgesinnten ein kameradschaftliches und lehrreiches Hobby auszuüben der ist am Montag, 1. Mai, beim Maimarkt auf der Potenzialfläche am Stand der Freiwilligen "Jugend"-Feuerwehr Gersthofen willkommen. "Hier erfährt man alles Wissenswerte, um 14.00 Uhr raucht es ordentlich, und für Überraschungen ist auch gesorgt", so Günter Bugar weiter.

Nur ein paar Tage später, am Mittwoch, 10. Mai, findet um 18 Uhr ein Infoabend der Jugendfeuerwehr in der Feuerwache Gersthofen, Donauwörther Straße 45, statt. Alle Jugendlichen, selbstverständlich auch mit Eltern, erhalten an diesem Abend Informationen über das Ehrenamt Feuerwehr. Neben den drei Jugendwarten, aktiven Feuerwehrkameraden wird auch ein Vertreter der Stadt Gersthofen als Ansprechpartner vor Ort sein. (AZ)

Lesen Sie dazu auch