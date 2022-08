Gersthofer Feuerwehr übt überraschenden Einsatz bei Firmenbrand

Überraschend zu einer Großübung gerufen wurden die Kameraden der Gersthofer Feuerwehr. Wie sie sich dabei bewährten.

Ausrücken zum Brand auf dem Gelände der Firma Quantron in Gersthofen: Das war für die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr angesagt. Auch wenn es "nur" eine Übung war, mussten sie sich auf verschiedene Weise dabei bewähren.

Nur ein kleiner Kreis der Feuerwehrführung wusste, wo und was an diesem Abend der Übungsauftrag sein wird. Kurz nach 19.30 Uhr trafen die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Gersthofen an der Übungs-Einsatzstelle in der Koblenzer Straße bei der Firma ein. An der Zufahrt zum Firmengelände, welches als Übungsobjekt zur Verfügung stand, wurden die Einsatzkräfte von den beiden Ausbildern Florian Grohmann und Marcel Garron in Empfang genommen.

Hier wurde Kommandant Tom Mair, Zugführer Andreas Schnepp und den Fahrzeugführern der Einsatzauftrag mitgeteilt. Angenommen wurde dabei ein Brand in einem Müllraum mit verschiedenen gelagerten Stoffen, in dem es zu einer massiven Rauchentwicklung mit Ausbreitung in das restliche Gebäude kam. Im darüberliegenden Aufenthaltsraum waren mehrere Personen eingeschlossen, die auf Rettung der Feuerwehr warten. Für diesen Abschnitt war Tom Mair als Abschnittsleiter verantwortlich.

Gersthofer Mitarbeiter müssen von der Feuerwehr gerettet werden

Zwei weitere Mitarbeiter, die in einem anderen Abschnitt der Halle an einem Auto Umbauarbeiten durchführten, wurden laut Szenario beim Verlassen der Fahrzeuggrube unter einem Fahrzeug eingeklemmt und mussten ebenfalls von den eingesetzten Kräften gerettet werden. "Diese Rettung erforderte viel Fingerspitzengefühl und hohen Aufwand an Gerätschaften, um die Verunfallten sicher zu retten", so Abschnittsleiter Andreas Schnepp.

Im Anschluss an die Übung wurde mit der kompletten Mannschaft, die an dem Abend aus mehr als 40 Feuerwehreinsatzkräften bestand, noch kurz über den erfolgreichen Übungseinsatz und dessen Ablauf gesprochen. Hier zeigten sich Kommandant Mair und die Ausbilder zufrieden mit der Leistung ihrer Wehr. Gemeinsam wurde die Einsatzbereitschaft hergestellt bevor es auf Einladung von Harald Mayer zum gemeinsamen Essen in die "rauchfreie Halle" der Firma Quantron ging. (AZ)

