Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofer Firma BJS Ceramics webt Keramik-Fasern für ganz Europa

Techniker Anton Gruber zeigt bei BJS Ceramics in Gersthofen die neue Siliziumkarbid-Faser. Trotz ihres filigranen Aussehens ist sie beständig gegen Hitze und Radioaktivität.

Plus Fasern, die extreme Belastungen aushalten und so für Flugzeugturbinen geeignet sind - in Gersthofen werden sie hergestellt. Warum dies für ganz Europa bedeutsam ist.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Sie sind leicht, halten aber große Belastungen und höchste Temperaturen aus: In Gersthofen werden keramische Hochleistungsfasern hergestellt. Die BJS Ceramics GmbH entwickelt seit 2015 dort sogenannte Siliziumkarbid-Fasern (SiC Fasern). Nun ist dem Unternehmen ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt von europaweiter Bedeutung gelungen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen