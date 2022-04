Gersthofer fördern Wassertanks und Bäume in Kenia

Plus Die Stadt Gersthofen hat eine kommunale Klimapartnerschaft in Kenia. Eine Delegation fährt im April hin und hat einiges vor.

Die Stadt Gersthofen ist die einzige bayerische Kommune, die eine kommunale Klimapartnerschaft in Kenia hat. Inzwischen sei diese Initiative gemeinsam mit dem Verein Pro Kapsogo hier zu einem landesweiten Leuchtturmprojekt geworden, teilt die Stadt Gersthofen mit. Das Projekt wird vom Bundesministerium gefördert und wurde im vergangenen Jahr von der Staatskanzlei mit dem Eine-Welt-Preis ausgezeichnet. Mit der Region Baringo County besteht seit vielen Jahren eine enge Partnerschaft. Daraus hat sich inzwischen ein ganzes Programm entwickelt.