Gersthofer Franziskusschüler sammeln für türkische Erdbebenopfer

Einen Pausenverkauf veranstalteten die Schülerinnen und Schüler der Oberstufe der Franziskusschule Gersthofen, um Spenden für Erdbebenopfer zu sammeln.

Nach den Erdbeben in der Türkei und Syrien wollten die Schülerinnen und Schüler der Gersthofer Franziskusschule helfen. Daher veranstalteten sie im Foyer einen Pausenverkauf für die Erdbebenopfer. Der Erlös der Spendenaktion der Franziskusschule Gersthofen geht an die Erdbebenhilfe von LandsAid.

Dafür bereiteten die Jugendlichen selbstständig belegte Semmeln zu und backten Waffeln“, berichtet ihre Lehrerin Verena Hochhauser. Auch von Daheim mitgebrachte Leckereien wurden in der Pause verkauft. So konnte ein Spendenbetrag von insgesamt 180 Euro erzielt werden, der an den Verein Landsaid aus Kaufering ging.

Die Hilfsorganisation engagiert sich in verschiedenen Projekten für die Erdbebenopfer. Neben der Verteilung von dringend benötigten Hilfsgütern wie Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln in Kooperation mit Partnerorganisationen, die in der Türkei und in Syrien tätig sind, ist auch ein LandsAid-Team ins Erdbebengebiet gereist. Direkt vor Ort gilt es zu klären, in welcher Form die Betroffenen des Erdbebens mit erweiterten Nothilfemaßnahmen sinnvoll und zielgerichtet unterstützt werden können. Jede finanzielle Hilfe sei dabei wichtig, betont LandsAid-Geschäftsführer Dirk Growe.

„Die Pausenverkaufsaktion war ein voller Erfolg“, berichtet Hochhauser. „Die Schülerinnen und Schüler waren sofort begeistert dabei und haben sich gefreut, aktiv werden zu können, um so den vom Erdbeben betroffenen Menschen in der Türkei und in Syrien zu helfen.“ Daher solle die Aktion schon am 7. März wiederholt werden – auch da gibt’s in der Pause wieder Leckereien für den guten Zweck.

Lesen Sie dazu auch