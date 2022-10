Gersthofer Gewerbeschau Giga 2023 muss der Krise weichen

Plus Die Gewerbeschau GIGA zeigt einen Überblick über das Angebot der Gersthofer Gewerbetreibenden. Coronabedingt wurde sie bereits einmal abgesagt. Nun folgt das Aus für 2023.

Mit der Gersthofer Industrie- und Gewerbeausstellung (GIGA) gibt der Ortsverband des Bundes der Selbstständigen (BDS) den Besuchenden einen Überblick über das Angebot seiner Mitgliedsbetriebe. Für die Ausstellung in und um die Stadthalle plant das Organisationsteam eigentlich einen zweijährigen Turnus. Die letzte Auflage fand im Jahr 2019 statt. Die turnusgemäß für 2021 geplante Schau musste coronabedingt abgesagt werden. Warum es nun noch länger dauern wird bis zur nächsten Giga.