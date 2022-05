Gersthofer Gewerbeverband setzt auf Zusammenarbeit mit Citymanagerin

Plus Der Planungswettbewerb läuft: Eine Reihe von Verbesserungen soll dies für Gersthofens Stadtzentrum bringen. Was sich der Gewerbeverband künftig erhofft.

Leerstehende Geschäfte im City-Center, geschlossene Läden in der Augsburger Straße. Wie soll das Stadtzentrum in Gersthofen aufgewertet werden? Lösungen erhofft sich die Stadt von zwei städtebaulichen Wettbewerben, die derzeit laufen. Der Gersthofer Gewerbeverband hat schon einige eigene Vorstellungen. Diese betreffen auch die kürzlich neu eingestellte Citymanagerin.