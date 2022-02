Gersthofer Gewerbeverband-Vorsitzender gibt sich trotz Corona zuversichtlich

Plus Zwei Jahre mit Corona haben die Gersthofer Gewerbetreibenden und ihre Geschäfte getroffen. Doch die Nachrichten sind besser als zunächst befürchtet.

Lockdown, 2G-plus-Regel, Maskenpflicht - die Regelungen und Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie haben die Gersthofer Geschäftswelt getroffen. Und mit immer wieder neuen Erschwernissen müssen die Gewerbetreibenden zurande kommen. Dennoch blicken der Gersthofer Ortsverbandsvorsitzende des Bunds der Selbständigen (BDS), Michele Di Grisolo, und Schatzmeister Frank Wöhrer eher positiv in die Zukunft.