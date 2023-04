Gersthofer Großbäckerei Ihle wächst nun auch in die Höhe

Die Großbauerei Ihle wächst an ihrem Standort in Gersthofen. Nach monatelangen Bauarbeiten lässt sich das Ausmaß der Erweiterungen inzwischen absehen.

In Gersthofen werden bald noch größere Brötchen gebacken: Seit einigen Monaten laufen die Bauarbeiten für die Erweiterung der Großbäckerei Ihle. Nördlich der bestehenden Gebäude an der Daimlerstraße entsteht ein weiteres, ungefähr ebenso großes Werk, in dem Backwaren hergestellt werden sollen.

Die vor gut zehn Jahren erbaute Fabrik der Großbäckerei Ihle im westlichen Industriegebiet gehört zu den auffallendsten Industriegebäuden in Gersthofen. Im Industriegebiet I9 westlich der Bahnlinie Augsburg-Donauwörth und unmittelbar nördlich der A8 befinden sich heute neben dem Backwarenhersteller unter anderem die renommierten Firmen Aracom (IT-Dienstleistung), Roschmann (Glasbau), Borscheid + Wenig, Deuter (Rucksäcke), Andreas Schmid Logistik und Exone (Maschinenbau). Es wurde einst eigens von der Stadt Gersthofen ausgewiesen, um das Unternehmen Ihle an den Standort zu locken.

Gersthofen wies das Industriegebiet aus, um Ihle anzusiedeln

Baubeginn war dann im Jahr 2009. Damals entstand die 230 auf 60 Meter große Backstube an der Daimlerstraße. Die Eröffnung folgte im Jahr 2010. Die Baukosten lagen damals bei 22 Millionen Euro. Bereits ab dem Jahr 2016 erweiterte die Großbäckerei, die inzwischen in vierter Generation Familienbetrieb ist, den Standort in Gersthofen. So wurde für circa 18 Millionen Euro in ein mehr als 5000 Quadratmeter großes Logistikzentrum investiert. Es besteht aus einem Hochregallager sowie einer Kommissionierhalle, in der dann die Waren nach den eingegangenen Aufträgen für den Transport zusammengestellt werden.

Nun stockt das Unternehmen noch auf - und zwar mit einem umfangreichen Erweiterungsbau mit hohen Hallen, der fast ebenso groß ist wie der Bestand. Das "Metallskelett" des neuen Hochregallagers ragt bereits deutlich sichtbar in die Höhe. Die weiteren Gebäude wurden in der Architektur und Fassadengestaltung an den Bestand angepasst und gleichen diesem, von der Westseite aus betrachtet, fast spiegelbildlich. Wie groß die Neubaufläche in Gersthofen ist und wie viel Geld investiert wird, darüber machte das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion bisher allerdings keine Angaben.

Das zweite Nahrungsmittelwerk erhält neben dem Tiefkühlhochregallager eine Ammoniak-Kälteanlage sowie zwei Dampfkessel und eine Neutralisationsanlage. Heute, fast 130 Jahre nach den ersten Anfängen, ist die Landbäckerei Ihle nach eigenen Angaben noch immer ein Familienbetrieb, der mehr als 2000 Menschen beschäftigt und sich unter die zehn größten deutschen Backbetriebe gearbeitet hat.

Lesen Sie dazu auch

Aus Plänen für ein Kino und Studentenwohnungen in Gersthofen wurde nichts

Im Industriegebiet I9 ist im Wesentlichen nur noch ein Grundstück ganz im Norden an der Hirblinger Straße nicht bebaut oder reserviert. Für dieses Areal gab es im Herbst 2019 eine Anfrage. Eine Immobilienentwicklungsfirma wollte damals ein Quartier mit vielfältigem Nutzungsangebot errichten. Auf einem dreigeschossigen Sockelbau sollte ein Turm stehen, der noch höher gewesen wäre als der benachbarte Roschmann-Turm. Neben Büroräumen, Hotelnutzung und einer Gastronomie waren unter anderem auch ein Kino und Studentenwohnungen geplant. Aus all diesen Plänen ist nichts geworden. Laut Auskunft der Gersthofer Stadtverwaltung liegen derzeit weder Anfragen für ein Kino noch für andere Bauten vor.