Gersthofer halten Dieb im eigenen Haus fest

Auf frischer Tat ertappt worden ist ein49 Jahre alter Dieb in Gersthofen. Wie die Polizei berichtet, brach er am Dienstag gegen 12.50 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Schillstraße ein. Dort begab sich der Einbrecher in das erste Obergeschoss und durchsuchte mehrere Zimmer. Laut Polizei entdeckte er mehr als 1000 Euro Bargeld, das er einsteckte. Als er das Haus verlassen wollte, konnten ihn die Bewohner allerdings festhalten. Obwohl er sich wehrte, konnte sie den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der 49-Jährige kassierte eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls. (kinp)

