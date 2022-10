"Gersthofer ist bunt" findet Entscheidung über Straßennamen falsch

Die Kritik an der Gersthofer Entscheidung, die Wernher-von-Braun-Straße nicht umzubenennen, reißt nicht ab. Nun äußert sich auch der Verein "Gersthofen ist bunt".

Nach langem ringen und kontroverser Diskussion hat der Gersthofer Stadtrat beschlossen, die Wernher-von-Braun-Straße und andere, Nazisympathisanten gewidmete Straßen nicht umzubenennen. Daraufhin hagelte es Kritik von mehreren Seiten. Nun äußert sich auch der Verein "Gersthofen ist bunt", der für eine vielfältige Gesellschaft ohne Diskriminierung und gegen rechtsradikale Strömungen eintritt, geäußert.

"Auf der Sitzung am 21. September blieb sich der Gersthofer Stadtrat wieder einmal treu", schreibt Vereinsvorsitzender Hubertus Freisinger in einer Pressemitteilung. Das Gremium habe sich noch nie mit einer aufgeschlossenen Haltung zu Geschichte und Erinnerungskultur leichtgetan. "Bestimmte Themen werden mit ewig gestrigem Gedankengut abgelehnt oder niedergeschlagen", so Freisinger weiter.

Zwangsarbeiter in Gersthofen seien ein lange totgeschwiegenes Thema. "Seit einigen Jahren gibt es ein Denkmal für sie – immerhin, aber nicht ganz freiwillig." Außerdem seien in der letzten Zeit mehrere Stolpersteine verlegt und das Andenken an im NS-Regime Verfolgte hochgehalten worden, räumt der Vorsitzende ein. "Deswegen mutet es befremdlich an, dass man in Gersthofen immer noch einen Mann – Mitglied der NSDAP und der SS – ehrt, der für Leid und Tod im Faschismus mitverantwortlich ist."

Straßenumbenennung auch in Gersthofen notwendig

Aber nicht nur die Entwicklung von Kriegswaffen sei ausschlaggebend bei der Bewertung Wernher von Brauns: Für den Bau seiner Waffen habe er bedenkenlos Zwangsarbeiter und KZ-Insassen rekrutiert. "Dieser Umstand stellt einen weiteren gewichtigen Grund dafür dar, dass einen Umbenennung der Straße vonnöten ist; zumal es in Deutschland viele Kommunen gibt, die dies bereits vollzogen haben." Bedauerlicherweise sperre sich im Gersthofer Stadtrat eine kleine Mehrheit gegen einen solchen Schritt.

"Dass es in Gersthofen auch anders geht, zeigt das Verhalten der Nachfolgefirmen auf dem Gelände der ehemaligen Chemiefabrik, in der der Raketentreibstoff produziert wurde. Sie übernahmen die Patenschaft für eine Stolperschwelle zum Gedenken an die während des Faschismus auf ihrem Firmengelände versklavten Zwangsarbeiter."

Freisinger betont: "Gerade in der heutigen Zeit, in der es besonders wichtig ist, Jugendliche für einen ehrlichen Umgang mit unserer Vergangenheit zu sensibilisieren und sie so für das aktive Eintreten für Demokratie und Menschenwürde zu gewinnen, hätte es dem Stadtrat gut zu Gesicht gestanden, als Vorbild zu fungieren." (lig)