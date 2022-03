Gersthofer Jugendorchester will mit ukrainischen Kindern proben und musizieren

Betroffen von der Lage in der Ukraine sind auch die Musiker des Jugendblasorchesters Gersthofen. Sie machen daher ein Angebot.

Die Musiker des Jugendorchesters Gersthofen zeigten sich sehr betroffen über die Situation nach dem Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine. Bei ihrer jüngsten Versammlung beschlossen sie, geflüchteten ukrainischen Jugendlichen ein besonderes Angebot zu machen.

Wer von den angekommenen Mädchen und Jungen ein Blasinstrument oder Schlagzeug spielt und zwischen 9 und 27 Jahre alt ist, wird angesprochen. "Dann kommt doch zu uns, zum Jugendorchester Gersthofen. Wir würden gerne mit euch zusammen musizieren", so Peter Rothmund vom Jugendorchester.

Gersthofer Verein bietet vier verschiedene Orchester

"Bei uns könnt ihr je nach Alter und musikalischem Können in vier verschiedenen Orchestern mitspielen." Der Verein stellt den jungen Musikerinnen und Musikern ein Instrument zur Verfügung und die Teilnahme ist für die Geflüchteten kostenlos. "Aber wir musizieren nicht nur gemeinsam. Wir bieten euch auch Kontakt zu gleichaltrigen, musikalisch interessierten Kindern und Jugendlichen", sagt Rothmund. Die Sprache spiele keine Rolle, da Musik international ist und keine Grenzen kennt.

Geprobt und musiziert wird jeden Montag zwischen 18.30 und 21 Uhr – außer in den Schulferien – in den Proberäumen des Jugendorchesters im Haus für Musik in der Theresienstraße 12a in Gersthofen. Es ist auch eine E-Mail an info@jugge.de möglich. Informationen zum Orchester sind unter www.jugge.de zu finden. (lig)