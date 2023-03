Gersthofer Kirchenkonzert widmet sich dem Stabat Mater

Das "Stabat Mater" stand im Zentrum eines Kirchenkonzerts in der Gersthofer Pfarrkirche St. Jakobus. Gewählt wurde die Version von Joseph Haydn.

Der kirchliche Hymnus Stabat Mater („es stand die Mutter“), entstanden im Hochmittelalter, wurde im Laufe der folgenden Jahrhunderte von vielen Komponisten vertont. Beim Kirchenkonzert in St. Jakobus in Gersthofen wurde jetzt die Version des Wiener Klassikers Joseph Haydn aufgeführt.

Der Beter oder Hörer soll sich beim Stabat Mater meditativ in die Gefühlslage der Mutter Maria unter dem Kreuz ihres Sohnes versetzen. Die Komposition von Joseph Haydn wird dieser Zielsetzung in herausragender Weise gerecht. Einstudiert und geleitet von Kirchenmusiker Bernhard Biberacher wurde Haydns Werk aufgeführt vom Vokalensemble und Kirchenorchester der Pfarreiengemeinschaft Gersthofen, verstärkt durch Mitglieder des Akademischen Orchesters Augsburg. Für die Solopartien konnten namhafte Sängerinnen und Sänger aus der Augsburger Musik-Szene gewonnen werden.

Die Aussagen des Textes werden durch die Musiker intensiv vermittelt

Die dreizehn Sätze des Werkes bieten den Musikern Gelegenheit, die Aussagen des Textes – seelische Empfindungen wie persönliche religiöse Betroffenheit – intensiv zu vermitteln. Carola Bach vermittelte mit ihrem kraftvoll strahlenden Sopran Glanz und auch Zuversicht. Die runde freundlich-harmonische Altstimme von Ursula-Maria Echl konnte die Gefühle der leidenden Mutter in besonderer Weise zum Ausdruck bringen. In variierender Klangweise bildete der Tenor von Oliver Scherer durchgehend ein tragendes Element. Und nicht zuletzt die markant-füllige Bass-Stimme von Bernhard Biberacher war geeignet, Erschütterung und Dramatik zu erzeugen. Thomas Bertossi führte während Biberachers Solo-Partien am Pult trat in souveräner Weise den Dirigentenstab.

Das Vokalensemble erntete Lob für eine musikalisch sichere Darbietung in erstaunlicher Klangfülle. Lang anhaltender begeisterter Beifall zeigte, wie beeindruckend die großartige gemeinschaftliche Leistung aller beteiligten Musikerinnen und Musiker bei der – leider den Kirchenraum nicht füllenden – Zuhörerschaft ankam. Immerhin erklatschten sich die Besucher als Zugabe die Wiederholung des letzten Satzes, ein „Tutti“ mit allen Musikern, in dem sich Trauer und Leid schließlich doch aufhellen, sodass das Werk mit strahlenden Klängen österlicher Zuversicht zu einem hoffnungsvollen Abschluss kommt. (AZ)