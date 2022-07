Gersthofer Kirchenmitarbeiter warten auf einem Stuhl auf Gespräche

Einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen möchten die Mitarbeiter der katholischen Pfarrei Gersthofen. Dazu setzen sie sich in der Stadt auf bunte Klappstühle.

Unter dem Motto "Zeit.Raum" probieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Pfarreiengemeinschaft Gersthofen derzeit ein neues Angebot aus. Sie setzen sich an verschiedenen Orten mitten in der Stadt auf einen bunten Klappstuhl, gekennzeichnet mit einer blauen Flagge mit dem Motto "Zeit.Raum" und warten. Warten, ob sich jemand an sie wendet und über irgendetwas reden will. Pastoralreferentin Sarah Schmid erklärt die Idee: "Es geht um Zeit zu reden und Raum zu hören. Wir möchten einen Raum schaffen, in dem man ungezwungen und auf unkonventionellem Weg in Kontakt und ins Gespräch kommen kann: An unterschiedlichen Orten und Plätzen, wo man Kirche vielleicht nicht unbedingt erwartet - aber mitten im Leben."

Stets ist sei ein haupt- oder ehrenamtlicher Ansprechpartner vor Ort. Wer also einmal ein offenes Ohr braucht oder sich einfach ungezwungenen unterhalten möchte, kann bei "Zeit.Raum" vorbeischauen. Dabei gehe es ausdrücklich nicht um "Mission" oder gar "Bekehrung". Die Kirchenmitarbeiter wollen einfach als Gesprächspartner und falls gewünscht als Seelsorger zu Verfügung stehen.

Hier warten die Mitarbeiter auf gute Gespräche

Zu finden sind sie in den kommenden Wochen hier: Samstag, 9. Juli, von 10 bis 11 Uhr am Friedhofseingang Süd/St. Jakobus; am Sonntag, 17. Juli, nachmittags beim Pfarrfest; am Samstag, 23. Juli, von 10 bis 11 Uhr auf dem Kirchplatz vor Maria, Königin des Friedens; am Samstag, 30. Juli, von 10 bis 11 Uhr auf dem Parkplatz vor Orthopädie Grashei (Griesstr. 2). (dav)