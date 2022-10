Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofer Kirchweih kehrt an ihren Ursprungsort zurück

Plus In wenigen Tagen wird die Gersthofer Kirchweih auf dem Rathausplatz eröffnet. Damit ist das Traditionsfest zurück bei seinen einstigen Wurzeln.

Von , Karl-Heinz Wagner Gerald Lindner , Karl-Heinz Wagner Artikel anhören Shape

Neuanfang nach der Corona-Pause an einem neuen Standort – oder auch nicht: Denn die Gersthofer Kirchweih kehrt in diesem Jahr auch zu ihren ursprünglichen Anfängen wieder in die Stadtmitte zurück. Auf den gleichen Platz, wo in alten Zeiten 30-mal von 1951 bis 1980 regelmäßig im Herbst die Menschen zusammenkamen. Die 69. Kirchweih im Jahr 2019 war nach fast vierzig Jahren das letzte Fest auf dem 15.000 Quadratmeter großen Festplatzgelände an der Schubertstraße.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen