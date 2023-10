Gersthofer Kirchweih startet auf dem Rathausplatz

Die Gersthofer Kirchweih ist eröffnet. So gehen die nächsten Tage weiter.

Mit einer ökumenischen Andacht startet die Gersthofer Kirchweih. Nach dem kirchlichen Segen und dem Anstich des ersten Fasses begann am Freitagabend die Gersthofer Kirchweih. Sie ist auch in diesem Jahr etwas kleiner als eigentlich üblich, weil es noch keinen neuen Festplatz gibt und nur der Rathausplatz zur Verfügung stand. Bis zum Sonntag,15. Oktober, gibt’s dort Speisen und Getränke und verschiedene Fahrgeschäfte. Die Stadtkapelle begleitete die Eröffnung musikalisch. Am Samstag, 7. Oktober, gibt’s ab 18.30 Uhr eine Weltreise durch 80 Jahre Musikgeschichte mit Mensch Mayr sowie um 21 Uhr ein Feuerwerk. Der Sonntag startet um 10.30 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Musik der „Schwob’n Deifi“ ab 11 Uhr stellen die American Car Friends Augsburg ihre Fahrzeuge aus und ab 17 Uhr gibt’s Feststimmung mit Musik im Almdorf. Bild: Marcus Merk