Gersthofer können sich an Stadtklimakonzept beteiligen

Die Stadt Gersthofen ruft ihre Bürgerinnen und Bürger zu einer Online-Befragung auf. Dabei geht es um Entwicklungskonzept für Gersthofen.

Wie gestaltet sich das Leben in Gersthofen in 20 Jahren? Wie viele Menschen werden in der Stadt wohnen und in welchem Wohnumfeld? Welche wirtschaftliche Perspektive hat die Stadt? Um Antworten auf diese und noch viele weitere Fragen rund um die Stadtentwicklung Gersthofens zu finden, hat der Stadtrat beschlossen, ein integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (kurz ISEK) zu erarbeiten. Das Ziel ist es, die Innenstadt weiter städtebaulich, gestalterisch und funktional aufzuwerten.

Ein Stadtplanungsbüro hat den Stadtkern schon auf Themen wie städtebauliche Missstände, Unter-Wert-Nutzungen und Entwicklungspotenziale untersucht. Die Ergebnisse wurden analysiert. Nun will die Stadt ein weiterführendes "Integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK)" erarbeiten. Es soll die planerische, programmatische und inhaltliche Grundlage für die Städtebauförderung bilden.

Die Bürgerinnen und Bürger Gersthofens sind daher aufgerufen, sich aktiv an der Gestaltung der Stadt zu beteiligen. Das Ziel ist eine Bestandsaufnahme zur städtebaulichen Struktur und Ortsbild, zu Treffpunkten und Verweilorten, Angeboten und Standorte von Freizeit und Erholung, der Mobilität und Vernetzung sowie Grün- und Klima-Themen. Die Online-Befragung findet vom Montag, 22. April, bis 6. Mai statt. Der Link dazu ist auf der Webseite zu finden, im Notfall liegen Fragebögen im Bürgerservice-Zentrum aus. Weitere Informationen stehen online auf der Homepage der Stadt unter www.gersthofen.de. (AZ)

