Gersthofen

18:00 Uhr

Gersthofer Kol-La stellt Weichen für die neue Faschingssaison

Plus Nach dem Fasching ist vor dem Fasching, hieß es viele Jahre in Gersthofen. Nach Corona knüpfen die Aktiven der Kol-La wieder an die Tradition an.

Von Karl-Heinz Wagner

Um Faschingssitzungen zu organisieren, haben sich die Gersthofer Kolpingsfamilie und die Faschingsgarde Lechana einst zum „Kol-La-Verein“ zusammengetan. Eine Kombination, die bis heute funktioniert. Nun stand die Wahl des Führungsteams an. Und auch die nach der Corona-Unterbrechung anstehende neue Saison stand im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung. Und es gab einiges an Neuem zu besprechen.

