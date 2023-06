Gersthofer Kolping-Nikoläuse übergeben 10.000 Euro Spenden

Von der Feuerstelle über die Gemüsekiste bis zur Alpaka-Wanderung - wie die Spenden der Gersthofer Kolping-Nikoläuse verwendet werden.

Noch ist es ein knappes halbes Jahr hin, bis der Nikolaus am 6. Dezember wieder ins Haus kommt, für einige karitative Einrichtungen war aber schon bei hochsommerlichen Temperaturen Bescherung, als die Nikoläuse der Gersthofer Kolpingsfamilie ihre im vergangenen Jahr gesammelten Spenden in Höhe von fast 10.000 Euro übergaben. Diese kamen bei rund 170 Auftritten zusammen, in denen insgesamt sieben Teams, bestehend aus Nikolaus, Knecht Ruprecht und Fahrer, Kinder besuchten.

"Wir wollen dabei auch Tradition und Brauchtum übermitteln", legt Obernikolaus Thomas Liebert Wert darauf, dass Nikoläuse keine Weihnachtsmänner sind. Die bei den Besuchen bei Kindern gesammelten Spenden werden seit über 40 Jahren an Organisationen wie die St. Gregor Jugendhilfe, den Sozialdienst Katholischer Frauen, das Marienheim Baschenegg, das Josefsheim Reitenbuch, das Kinderheim St. Maria in Kalzhofen, das Frère Roger Kinderzentrum, das St. Nikolaus Kinderhospiz in Bad Grönenbach, den Verein Sicheres Leben in Gersthofen, den Paulihof in Kühbach, den Dachskindern in Meitingen, den Trostbären in Augsburg und das evangelische Waisenhaus in Augsburg übergeben, die sich um Kinder kümmern. "Von Kindern für Kinder sozusagen", wie Liebert betonte.

"In unserer Einrichtung spricht man schon von der Nikolaus-Freizeit", berichtete Max Reiser vom Frère Roger Kinderzentrum. Dort wird die Spende nämlich dazu verwendet, dass auch Kinder von sozial schwachen Familien mit in den Urlaub fahren können. Die Verwendungen aber sind vielfältig. Das geht von der Ausstattung neuer Ruhe- und Rückzugsräume über Mobiliar wie stabile Tischgruppen, Spielsachen oder Fahrräder bis zur Errichtung einer Feuerstelle im Garten. Auch Reittherapien für traumatisierte Kinder, Alpaka-Wanderungen, Ausflüge in den Hochseilgarten oder die dauerhafte Belieferung mit Obst und Gemüse für eine Wohngruppe zum gemeinsamen Kochen stehen auf dem Wunschzettel. Durch die Spenden der Nikoläuse könne man sich etwas Besonderes leisten, fassten die Spendenempfänger zusammen.

Übergeben wurden die Spenden an einem Klettergerüst im Familienzentrum Sternstunden, das ebenfalls mit Spenden der Gersthofer Nikoläuse errichtet wurde. (oli)