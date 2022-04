Gersthofer Kolpingsfamilie wählt neuen Vorsitzenden

Plus Viele Jahre führt Patricia Steiner die Kolpingsfamilie Gersthofen. Nun tritt sie zurück. Ein Nachfolger für den Vorsitz ist bereits gefunden.

Die Kolpingsfamilie Gersthofen hat einen neuen Vorsitzenden. Die bisherige Amtsinhaberin Patricia Steiner trat bei den Wahlen im Zuge der nachgeholten Jahreshauptversammlung 2021 nicht mehr an. Das ist aber nicht die einzige Änderung, die sich im Führungsteam ergab.