Gersthofer Kulturamtsleiter startet nach Erkrankung wieder

Eine längere Zeit dienstunfähig war der Gersthofer Kulturamtsleiter Uwe Wagner. Nun ist er zurückgekehrt. So geht es weiter.

Er musste in den vergangenen Wochen eine längere Auszeit nehmen: Nun ist der Gersthofer Kulturamtsleiter wieder da. Warum es eine Rückkehr auf Raten ist.

Nach langer Krankheit: Gersthofer Kulturamtsleiter ist wieder da

Gersthofens Kulturamtsleiter Uwe Wagner erkrankte Anfang August an der seltenen Nervenerkrankung Guillain-Barré-Syndrom (GBS), welche Lähmungen im ganzen Körper nach sich ziehen kann. Einem mehrwöchigen Klinikaufenthalt schloss sich eine entsprechende Rehabilitationsmaßnahme an. Nun ist er zurück in der Stadt und wird im Rahmen einer Wiedereingliederungsmaßnahme langsam seine Tätigkeiten wieder aufnehmen. Eine vollständige Rückkehr an den Arbeitsplatz wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr erwartet.

"Ich möchte mich bei den Ärzten und Pflegern im Uniklinikum Augsburg für die tolle Behandlung in dieser speziellen Situation bedanken. Großer Dank auch an mein Team, das Außergewöhnliches leistet", so Uwe Wagner. (AZ)

Lesen Sie dazu auch