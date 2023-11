Gersthofer Kunstpreis wird an neuem Ort verliehen

Bereits in die 39. Runde ging heuer der Gersthofer Kunstpreis. Am Donnerstag, 16. November wird er verliehen. Für die Verleihung wurde eigens ein neuer Ort gesucht.

Bereits zum 39. Mal wurde in diesem Jahr der Kunstpreis Gersthofen veranstaltet. Künstler:innen aus der Stadt und dem Landkreis Augsburg sowie den angrenzenden Landkreisen waren eingeladen, ihre Arbeiten für den Kunstpreis einzureichen. Der Fokus in diesem Jahr lag auf digitalen Arbeitsmethoden.

Für den Kunstpreis konnten Werke aus allen Kunstformen (Musik, audiovisuelle Arbeiten, Video, Fotografie, Bildende Kunst, und anderes) aus der Schaffensphase 2022/2023 eingereicht werden. Im jährlichen Wechsel richtet sich der Fokus entweder auf bildende oder auf digitale Arbeiten aus. Heuer waren es die digitalen. Von den Einreichungen wurde daher gefordert, dass sie erkennbar unter Einsatz elektronischer/digitaler/technischer Mittel realisiert wurden. Zumindest musste der Einsatz dieser Mittel dokumentiert werden. Die Bewerbungen mussten sich digital darstellen lassen und digital eingereicht werden. Prämiert wurden Originalität, Positionen mit zukunftsorientierten Themen und zeitgemäßer, kreativer Umgang in der jeweiligen Kunstform.

Fachkundige Jury entschied in Gersthofen über die Preisträger

Eine fachkundige Jury unter dem Vorsitz von Tina Lorenz (Staatstheater Augsburg) hat in diesem Jahr die Gewinner ermittelt. Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung findet am Donnerstag, 16. November, von 17 bis 18.30 Uhr in einer eigens eingerichteten Pop-up-Galerie im City-Center Gersthofen statt. Im Anschluss können alle Interessierten die Werke der Preisträger besichtigen und auch audiovisuell zu erleben.

Die Pop-up-Galerie im City-Center ist geöffnet am Donnerstag, 16. November, von 18.30 bis 20 Uhr, am Freitag, 17. November, von 17 bis 20 Uhr und am Samstag, 18. November, von 9 bis 14 Uhr.

