Gersthofer machen sich Bild von Hilfsprojekten in Kenia

Plus Seit vielen Jahren unterhält Gersthofen eine Freundschaft mit der Provinz Baringo County in Kenia. Nun war eine Delegation dort. Und das hatte einen Grund.

Gut eine Woche befand sich eine Delegation aus Gersthofen in Kenia, um verschiedene Projekte im Bereich der Klimapartnerschaft voranzutreiben. Die Kontakte zur Provinz Baringo County dauern schon viele Jahre. Diesmal gab es einen speziellen Anlass für den Besuch in Afrika.