Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofer Maimarkt läuft fast wie in alten Zeiten

Plus Zwei Jahre lang mussten die Gersthofer auf den Maimarkt verzichten. Am Sonntag findet er wieder statt. Und das ist noch nicht alles.

Von Gerald Lindner

Er gehörte zu den Besucher-reichsten Veranstaltungen in Gersthofen, bis die Corona-Pandemie ausbrach. Nach zweijähriger Pause findet am Sonntag wieder ein Maimarkt statt. Er soll wieder die gewohnte "Dult"-Atmosphäre in der Augsburger Straße bieten. Auf dem kleinen Rathausplatz feiern die Vereine und Musikkapellen den Einzug des Frühlings. Allerdings gibt’s heuer ein paar Änderungen.

