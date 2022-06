Gersthofer Mehrgenerationenhaus-Projekt liegt vorerst auf Eis

Plus Im März kam die böse Überraschung: Das geplante Gersthofer Mehrgenerationenhaus wird doppelt so teuer. Nun zieht der Bauausschuss daraus die Konsequenzen.

Es ist ein ehrgeiziges Lieblingsprojekt der Gersthofer Politik: Ein an der Lechfeldstraße geplantes Wohnprojekt soll Platz zum Zusammenleben für Menschen aller Altersgruppen bieten. Im März brachte eine erste konkretere Schätzung den Schock: Das Gebäude wird demnach doppelt so teuer wie anfangs prognostiziert. Nun zieht der Bauausschuss daraus die Konsequenz und legt das Projekt - wenigstens vorerst - auf Eis.