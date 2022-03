Gersthofer Mehrgenerationenhaus wird doppelt so teuer wie geplant

Plus Ein „mittelalterliches Dorf“ soll das Mehrgenerationenhaus in Gersthofen werden. Doch nach einer erneuten Kostenschätzung sind die Stadträte fassungslos.

Die Zeiten, in denen in einer Familie mehrere Generationen – von den Großeltern bis hin zu den Enkeln oder Urenkeln – zusammenlebten und sich gegenseitig unterstützten, sind vorbei. Um der Vereinsamung vorzubeugen, möchte die Stadt Gersthofen ein Haus für Menschen aller Altersgruppen errichten. Doch die aktuelle Kostenschätzung entsetzte die Mitglieder des Bauausschusses. Warum wieder alles offen ist.