Gersthofer Mittelschule ist ein Jahr lang Umweltschule in Europa

Engagement für die Nachhaltigkeit ist schon lange Programm. Nun erhält die Gersthofer Anna-Pröll-Mittelschule die Auszeichnung als „Umweltschule in Europa“.

Insgesamt gibt es 624 Schulen in Bayern, die als „Umweltschule in Europa / Internationale Nachhaltigkeitsschule“ ausgezeichnet sind. Nun zählt auch die Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen zu den Preisträgern. „Die ausgezeichneten Schulen tragen durch ihr Engagement dazu bei, dass das Schulleben Schritt für Schritt nachhaltiger wird. Sie setzen sich für Klima- und Biodiversitätsschutz ein und fördern globale sowie generationenübergreifende Gerechtigkeit“ sagt der LBV-Vorsitzende Dr. Norbert Schäffer.

Der bayerische Naturschutzverband LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz), Umweltminister Thorsten Glauber und Kultusminister Michael Piazolo beglückwünschten die Schulleiterin Sigrid Puschner und die gesamte Schulfamilie, die diesen Titel nun ein Jahr lang tragen werden.

Gersthofer Schüler ackern gemeinsam

Julia Ferstl, Klima- und Nachhaltigkeitsmanagerin der Stadt Gersthofen und Stadtrat Simon Drüssler (FW), Mitglied der Steuerungsgruppe Klimaschutz- und Nachhaltigkeit, initiierten das Projekt „Ackerdemie“ in Kooperation mit der Schule. Als leitende Lehrkraft übernahm Ulrike Kalder in Zusammenarbeit mit Karla Meisinger und der P-Klasse; sie „ackerten“ gemeinsam mit weiteren Klassen, um nach ein paar Wochen die ersten Erträge ernten zu können.

Ein zentraler Punkt war: "Unsere Schule ist zu steril, es gibt zu wenig Leben um das Schulhaus herum.” Noch im Oktober 2022 sälte die AG Wildblumensamen vor dem Schulhaus aus, auch einige ausgegrabene Exemplare aus privatem Garten wurden eingesetzt. Da der Winter vor der Tür stand, wurde ein Futterhaus-Bausatz gespendet. Im November wurde gesägt, geleimt und bemalt, Haferflocken mit Fett gemischt und mit Nüssen und Kernen angereichert, auch ein geeigneter Ort am Schulhaus fand sich. Nach den Herbstferien wurde das Futterhaus aufgestellt.

Vogelbeobachtung von der Schulküche aus

Von der Schulküche aus haben die Schülerinnen und Schüler freien Blick, sie legten Bilder am Fensterbrett zur Vogelbestimmung aus, so konnten viele Klassen an der Beobachtung teilnehmen. Als Überbleibsel von einem Hochbeet wurde ein Totholzhaufen angelegt. In Rücksprache mit der Stadt Gersthofen soll dieser im nächsten Schuljahr mit Unterstützung des Bauhofs ausgebaut und auch durch einen Steinhaufen ergänzt werden. Vielleicht siedeln sich ja ein paar Reptilien, wie Eidechsen oder Blindschleichen an?

„Neben einigen Auszeichnungen, die wir schon erhalten haben, gehört die der Umweltschule zu den wichtigsten. Gerade in der heutigen Zeit ist es unumgänglich den Schülerinnen und Schüler den sorgsamen Umgang mit unserer Umwelt nahezubringen und sie zu sensibilisieren“, betont Schulleiterin Sigrid Puschner.

Gefördert wird die Auszeichnung vom bayerischen Umweltministerium, weiterer Partner ist das Kultusministerium. Alle Informationen zur Auszeichnung finden sich unter www.lbv.de/umweltschule. (AZ)