Gersthofen

vor 17 Min.

Gersthofer Musiker geben beim Musiksommer an der Mittelschule alles

Plus Auf drei Bühnen boten 200 Mitwirkende beim Gersthofer Musiksommer Vorstellungen der Extraklasse. Bei bestem Wetter und toller Stimmung blieben viele Besucher stundenlang.

Von Diana Zapf-Deniz

Was für ein grandioses Aufgebot beim Gersthofer Musiksommer: 200 Musikerinnen und Musiker spielen insgesamt 24 Stunden auf dem neuen Außenareal der Anna-Pröll-Mittelschule. Drei Bühnen von 14 bis 22 Uhr mit einem überwältigenden Programm. Mit dabei alle Musizierenden der Interessensgemeinschaft der Gersthofer Musikvereine, zu der auch die Musikschule Gersthofen zählt. Die Mittelschule ist die Heimat der Musikvereine. Dort proben die einzelnen Vereine Woche für Woche. Am Nachmittag hätten sich die Veranstalter mehr Besuchende gewünscht, aber am Abend war das Musikfest gut besucht. "Es ist der erste Musiksommer hier auf dem Gelände, das muss sich erst herumsprechen", resümiert Michael Rehberger von der Gerry-Fried-Big-Band.

