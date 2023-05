Gersthofer Musikschule baut ihre Arbeit weiter erfolgreich aus

Die Gersthofer Sing- und Musikschule macht weiter eine sehr gute Arbeit. Davon waren die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung überzeugt.

Auch im Jahr 2022 hat die Sing- und Musikschule Gersthofen großen Wert auf generationenübergreifende Konzepte und die Vernetzung mit anderen kulturellen Organisationen gelegt. Das ging aus der Jahreshauptversammlung hervor. „Wir begegnen den sich verändernden Rahmenbedingungen mit Angeboten, um weiter erfolgreich zu sein“, erläuterte Vorsitzender Armin Gaurieder.

So sei die Musikschule bei Inklusion und Kooperation bestens aufgestellt. „Bei uns werden 37 Schüler mit Einschränkungen unterrichtet.“ Ferner kooperierte man mit zwei Grundschulen, dem Gymnasium, der Förderschule sowie Kindergärten. Eine enge Zusammenarbeit fand auch mit Musikvereinen vor Ort statt.

Musikschule unterrichtet 740 Schülerinnen und Schüler in Gersthofen

Zurzeit unterrichten 24 Lehrerinnen und Lehrer insgesamt 740 Schülerinnen und Schüler im Alter von zwei bis 84 bis Jahren. Der Trägerverein der Musikschule „Gersthofer Spatzen“ zählt aktuell 906 Mitglieder. Jährlich werden rund 13.200 Unterrichtseinheiten à 45 Minuten erteilt. So erhalten beispielsweise 258 Schüler eine musikalische Grundausbildung, fast 100 Kleinkinder eine musikalische Früherziehung. Hinzu kommen rund 140 Ballettschülerinnen und Schüler, die an der Musikschule durch die Augsburger Ballettakademie DanceCenter No1 ausgebildet werden.

Musikschulleiter Robert Kraus erinnerte unter anderem an das Klaviervorspiel, das Adventskonzert im „Haus der Musik“, den Auftritt der Cloudberries auf dem Weihnachtsmarkt, das Konzert des Erwachsenenchors im Gasthof Strasser, an die Mitgestaltung der Weihnachtsfeier der Senioren der Stadt Gersthofen sowie an die sieben Aufführungen der Kol-La-Faschingssitzungen und der Kinder-Kol-La, bei denen die Gruppe Delicious und der Jugendchor kräftig mitmischten. Zuletzt ging das Jahreskonzert in der voll besetzten Stadthalle über die Bühne.

"Brandner Kaspar" und Ballonmusical sind in Gersthofen in Vorbereitung

Momentan packe die Musikschule mehrere Großprojekte gleichzeitig an, so Kraus weiter. Er nannte hier unter anderem die geplante Aufführung des Theaterstücks „Der Brandner Kaspar“ gemeinsam mit dem Kol-La-Verein und dem Theater Gersthofen sowie das Ballonmusical „Lebe deinen Traum". Idee und Text dazu stamme von der Musikschullehrerin Susi Kraus.

Lesen Sie dazu auch

Schatzmeisterin Maria Vogel zufolge lagen die Einnahmen und Rücklagen bei knapp 863.700 Euro, die Ausgaben bei 790.500 Euro. So sei eine Rücklage von 70.000 Euro für den Erwerb von Instrumenten und als Puffer für Lohnzahlungen möglich. Maria Vogel gab bekannt, dass sie bei den Neuwahlen 2024 nach über 40-jähriger Tätigkeit als Schatzmeisterin nicht mehr antrete. Zum Einarbeiten wurde Susanne Jenuwein ohne Gegenstimme als neue Stellvertreterin gewählt.

Für 25 und mehr Mitgliedsjahre bei der Sing- und Musikschule ehrte der Vorsitzende Susanne Berndt-Radley, Helmut und Ruth Lutz, Heinz-Georg Berger, Erna Eisele, Birgit Heinz, Thomas Kuhn, Susanne Weis, Monika Schwarz, Herbert Lenz, Franziska Straßer und Robert Kraus. Karl-Heinz Wagner sprach für die Stadt Gersthofen von einem „erneut erfolgreichen Jahr“ der Musikschule. Die Einrichtung sei sowohl ein überaus intakter als auch aktiver Verein und verlässlicher Partner.