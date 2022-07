Gersthofer Musikvereine gestalten Musiksommer auf drei Bühnen

Lange durften sie nicht mehr spielen, nun beweisen die Gersthofer Musikvereine, dass es sie noch gibt. Was sie bei ihrem großen Musiksommer vorhaben.

Mit vollem Schwung aufs Konzertpodium: Nach der langen Corona-Pause gehen die Gersthofer Musikvereine jetzt wieder in die Vollen: Der Gersthofer Musiksommer 2022 findet gleich auf drei Bühnen in der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen statt. Und alle, die in Gersthofen musizieren, tragen dazu bei. Und das ist nicht wenig.

Ein buntes Musikprogramm der Gersthofer Musikvereine und der Sing- und Musikschule wird am Samstag, 16. Juli, auf dem Gelände der Mittelschule präsentiert. Für Kinder und Jugendliche ist zudem das Spielmobil vor Ort und der Gersthofer Alpenverein bietet in der Turnhalle die Möglichkeit zum Bouldern.

Ab 14 Uhr startet die Veranstaltung mit dem B-Orchester des Jugendorchesters Gersthofen (JUGGE). Um 21.15 Uhr endet das Musikspektakel dann mit dem Erwachsenen-Chor und Akkordeon-Orchester der Sing- und Musikschule Gersthofen. Dazwischen gibt es musikalische Auftritte des JUGGE, Einlagen der Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule, der Stadtkapelle Gersthofen, der Gersthofer Blasharmoniker sowie der Gerry Fried Big Band. Der Eintritt ist frei und für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Orchester spielen beim Musiksommer in Gersthofen auf drei Bühnen

Und das wird geboten:

Bühne 1 Um 14.30 Uhr spielen Schüler der Anna-Pröll-Mittelschule Gersthofen, ab 16 Uhr heißt es "Passion Inclusive", um 17.45 Uhr folgt die Stadtkapelle Gersthofen, um 19.45 Uhr die Gerry Fried Big Band. Den Abschluss bildet um 21.15 Uhr die Sing- und Musikschule Gersthofen mit Chor und Akkordeon-Orchester.

Bühne 2 Den Auftakt bildet um 14 Uhr das JUGGE B-Orchester, um 15.30 Uhr folgt die Percussiongruppe, ab 17 Uhr spielt das A-Orchester. Um 18.45 Uhr schließen sich die Gersthofer Blasharmoniker an, gefolgt um 20.45 Uhr von "Offbeat".

Bühne 3 Hier präsentiert sich ab 15 Uhr die Sing- und Musikschule mit ihrem Gesangsensemble und um 16.30 Uhr folgen die "Cloudberries". (AZ)