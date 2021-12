Gersthofer Nazi-Bürgermeister soll Ehrenbürgerwürde verlieren

Plus Schon vor einigen Jahren kämpfte der Historiker Bernhard Lehmann dafür, die Gersthofer Wernher-von-Braun-Straße umzubenennen. Nun macht er einen neuen, weitergehenden Vorstoß.

Gersthofen hat mehrere Straßen, die nach Menschen benannt sind, welche sich mit dem Naziregime arrangiert hatten oder aktiv darin mitwirkten. Schon im Jahr 2013 hat der Historiker Bernhard Lehmann sich für eine Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen eingesetzt - allerdings ohne Erfolg. Nun unternimmt der Sprecher der Stolpersteininitiative Gersthofen, unterstützt von weiteren Organisationen, einen erneuten Versuch. Doch diesmal belässt er es nicht nur bei einem Straßenamen. Die Verwaltung der Stadt sieht das anders.