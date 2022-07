Gersthofer Nogentverein trauert um Mitbegründerin Gerda Martin

Sie gehörte zu denjenigen, welche der Städtefreundschaft Nogent - Gersthofen Leben einhauchte. Nun ist Gerda Martin gestorben.

Die Nachricht vom Tod von Gerda Martin wurde im Nogentverein mit großer Betroffenheit aufgenommen. Sie gehörte zu den Initiatoren der Städtepartnerschaft mit Nogent-sur-Oise seit 1969 und war mit Rat und Tat und ihren perfekten Französischkenntnissen bei der Korrespondenz und den Gesprächen in der Gründungsphase von Anfang an dabei. Doch das war nicht alles.

Eine Zeit lang war sie auch als stellvertretende Vereinsvorsitzende zusammen mit Hans Masching engagiert. Im Laufe der Jahre hat sie viele Gäste aus Nogent-sur-Oise bei sich beherbergt und ganz viele herzliche Freundschaften mit Menschen aus der Partnerstadt geschlossen.

Gerda Martin war Lehrerin für Sprachen am Gersthofer Gymnasium

Durch ihre Tätigkeit als Sprachenlehrerin am Paul-Klee-Gymnasium in Gersthofen weckte sie auch bei ihren Schülern das Interesse am Nachbarland und trug durch ihr Engagement im Verein viel zur Völkerverständigung bei. Das große Engagement der Pädagogin wurde in der vergangenen Woche beim Festakt zum 50-jährigen Bestehen des Paul-Klee-Gymnasiums auch ausdrücklich gewürdigt.

Unvergessen sind auch ihre Sprachkurse für Erwachsene, die von vielen Gersthofer Bürgern und Bürgerinnen besucht wurden und denen sie nicht nur die Sprache, sondern auch Geschichte, Land und Leute und die französische Lebensart nahebrachte.

Gefragte Übersetzerin beim Gersthofer Austausch

Als Übersetzerin bei den regelmäßigen gegenseitigen Besuchen und bei Veranstaltungen der Partnerschaftsvereine sowohl in Deutschland als auch in Frankreich war sie unverzichtbar. Auch nach ihrer aktiven Zeit blieb Gerda Martin dem Verein verbunden und war bei den Versammlungen stets ein gern gesehener Gast. Jetzt starb sie im Alter von 84 Jahren. Sie war eine prägende Persönlichkeit im Vereinsleben. Sie hinterlässt eine Tochter und einen Sohn mit Familien.