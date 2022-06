Gersthofer Paul-Gerhardt-Haus erhält neue Leiterin

Plus Generationswechsel im Paul-Gerhardt-Haus in Gersthofen. Wer die neue Leiterin des Pflegeheims im Süden der Stadt ist.

Neue Leitung für ein großes Pflegeheim in Gersthofen: Auf Roswitha Clausen, die mehr als 30 Jahre für die Diakonie Augsburg im Gersthofer Paul-Gerhardt-Haus tätig war, folgt Stefanie Hurtner. Die knapp 36-Jährige arbeitet seit Eröffnung der Pflegeeinrichtung in Gersthofen. Wie die Bilanz der scheidenden Leiterin der Einrichtung ausfällt.