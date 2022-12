Gersthofen

13:59 Uhr

Gersthofer Pfarrer hilft als Gemeindeberater weiter

Was Markus Dörre in dieser Funktion tut und wie er Bürgerinne und Bürgern zur Seite stehen will.

Nicht seine originären Aufgaben in der Pfarreiengemeinschaft stellte Pfarrer Markus Dörre bei der Kolpingsfamilie Gersthofen vor, sondern die nur Wenigen bekannte Aufgabe "Organisationsentwickler und Gemeindeberater". Diesen Beratungsdienst für Hauptamtlichen-Teams, kirchliche Gremien, Einrichtungen wie etwa Kindertagesstätten, Gruppen und Verbände, sowie diözesanen Dienststellen gibt es seit etwa 30 Jahren. Und die Aufgaben sind vielfältig. Pfarrer Markus Dörre agiert seit fünf Jahren in dieser Funktion, die organisatorisch dem Generalvikar zugeordnet ist. Notwendig ist eine dreijährige Zusatzausbildung. Überrascht über dieses Aufgabenfeld zeigte sich Heinz Schaaf, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Gersthofen: "Über diese Arbeit hörte ich bisher nichts." Umfangreiche Anforderungen für den Gersthofer Pfarrer Die Gemeindeberatung wird bei Konflikten genauso angefragt, wie zur Begleitung bei Veränderungen und Entwicklungsprozessen oder Hilfen zur Verbesserung bei Kommunikation, sowie zur Teamentwicklung oder Zielfindung. Die Berater verstehen sich dabei nicht als Experten, die fertige Lösungen oder Patentrezepte präsentieren, sondern als externe Moderatoren, die den nötigen Rahmen dafür bieten, damit vor Ort passende Lösungen und gute Entscheidungen in den anstehenden Entscheidungs- und Veränderungsprozessen gefunden werden können. "Wir gehen davon aus, dass die Lösungen bereits vor Ort da sind. Dort sitzen die Experten. Nur manchmal kommen sie an ihre eigenen Lösungen nicht ran. Wir unterstützen sie dabei und machen uns danach im besten Fall wieder überflüssig", sagt Dörre. Um dies zu ermöglichen, seien bestimmte Haltungen ganz wichtig. Dazu gehören die Vertraulichkeit, die Neutralität und die Wertschätzung gegenüber den Menschen, also zuhören und fragen. "Es ist eine anspruchsvolle und interessante Tätigkeit. Ich habe es nicht bereut, mich dafür entschieden zu haben, denn für mich ist sie ein seelsorglicher Dienst", resümierte Pfarrer Markus Dörre. (db)



