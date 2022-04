Gersthofen

vor 2 Min.

Gersthofer Politiker halten am Ende des Badesees am Ballonstartplatz fest

Am Beschluss, den See im Wohngebiet Am Ballonstartplatz nicht mehr als Badeplatz zu nutzen, halten die Gersthofer Politiker fest.

Plus Statt Badesee am Ballonstartplatz in Gersthofen ein Regenrückhaltebecken – das ist beschlossen. Anwohner protestieren. Wie geht es nun weiter?

Von Gerald Lindner

Mitten im Wohngebiet am Ballonstartplatz in Gersthofen befindet sich ein See. Dieser wurde erst im vergangenen Jahr zu einer offiziellen Badestätte erklärt. Allerdings wurde für das Gewässer wenig später wegen Verkeimung vom Gesundheitsamt ein Badeverbot ausgesprochen, das bis heute gilt. Der Bauausschuss hat nun beschlossen, den See zur Retentionsfläche umzubauen. Dagegen gehen zahlreiche Anwohner auf die Barrikaden. Jetzt äußern sich die Stadtverwaltung und Kommunalpolitiker zum weiteren Vorgehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen