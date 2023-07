Gersthofer Sänger, Darsteller und Tänzer leben einen Musical-Traum

Witzig, locker, raffiniert: Das Ballonmusical „Lebe deinen Traum“, aufgeführt von der Sing- und Musikschule Gersthofen, erzeugte Stimmung mit Gänsehaut-Feeling.

Wenn Träume nicht in Erfüllung gehen, sind Enttäuschungen programmiert. Mehr noch: Sie können zum Gespött machen und gar Existenzen bedrohen. Von Fehlschlägen und Verzweiflung handelte auch das Musical „Leben deinen Traum“, ergänzt mit einer Portion Mut und Geradlinigkeit. Die Sing- und Musikschule Gersthofen führte es zweimal in der ausverkauften Stadthalle auf. Im Mittelpunkt stand kurzweilig serviert die frühe Geschichte der Ballonfahrt in der Region.

Regisseurin Susi Kraus, die neben der Leitung auch für Kostüme und Texte verantwortlich zeichnete, ließ gleich drei waghalsige Flugpioniere aus verschiedenen Epochen aufleben. Zunächst Salomon Idler. Der Augsburger Schuhmacher bastelte aus Eisen und am Gestell angeleimte Federn Flügel und wollte damit 1659 vom Dach eines Schuppens aus die Luft erobern. Der Flug war allerdings nur von kurzer Dauer. Beim Absturz wurde er nur leicht verletzt. Etliche Hühner hatten weniger Glück. Idler erschlug sie beim Aufschlag. „Der fliegende Schuster“ wurde zum Gespött der Leute.

Freiherr unternimmt Flugversuch in Gersthofen

Ein weiterer Wegbereiter der Luftfahrt war der Technik begeisterte und erfinderische Freiherr Joseph Maximilian von Lütgendorf. Sein größter Traum war es, der erste bekannte deutsche Luftsegler zu werden. Für das im August 1786 in Augsburg geplante Spektakel ließ er ein Amphitheater errichten sowie Porträts, Kupferstiche und Gedenkmünzen fertigen. Im Rahmen seiner Werbemaschinerie setzte er Tausende von Eintrittskarten ab. Doch die beiden Startversuche mit seinem Gasballon scheiterten wegen Unwetters und menschlichen Versagens. Mit Hohn und Spott wurde Lütgendorf aus der Stadt gejagt, sein Ballon erhielt den Spitznamen "Erdlieb", wei er lieber auf dem Boden blieb. Kurze Zeit darauf unternahm der Freiherr in Gersthofen einen dritten Anlauf. Erneut ohne Erfolg.

Freiherr Joseph Maximilian von Lütgendorf (Robert Kraus, vorne Mitte) scheiterte mit seinen Ballonstartversuchen gleich mehrmals. Während das Volk in verhöhnte, forderten ihn seine Gönner auf, weiterzumachen. Foto: Daria Feletssky

Die Personenluftfahrt in der Region eröffnete schließlich am 5. Juni 1811 Constanze Bittorf, die Gefährtin eines Mechanikers aus Würzburg, mit einem rund 18 Meter hohen warmluftgefüllten Papierballon. Sie startete, bejubelt von den Menschenmassen, vom Augsburger Roten Tor aus und landete eine Viertelstunde später zwischen Neusäß und Täfertingen.

Gersthofens Darsteller agieren glaubwürdig und mit kraftvollen Stimmen

Alle drei lebten ihren Traum vom Ballonfahren. Jeder auf seine Art und Weise, mal tollkühn oder leidenschaftlich, mal töricht oder geltungsorientiert. Hier gebührte den Darstellern großes Lob. Sie brachten die Charaktere glaubwürdig rüber, präsentierten nachvollziehbar Beweggründe und Ziele, Hoffnungen und Sehnsüchte. Sowohl Max Ammer (Salomon Idler) als auch Robert Kraus (Freiherr von Lütgendorf) und Alexandra Rehberger und Martina Weislein (Madame Bittorf) fielen durch Ausstrahlung und Spielfreude auf. Alle Gesangssolisten glänzten mit kraftvollen Stimmen und facettenreichem Schauspiel.

Das Ballonmusical lebte von Atmosphäre, Opulenz und dichter Klangfarbe. Mehrmals gab es vom Publikum Szenenapplaus, am Schluss Standing Ovations. Foto: Daria Feletssky

Auch die anderen Rollen überzeugten durch die Reihe: Jakob Leitenmaier und Christopher Vogel (Lütgendorfs Gönner), dessen gute Fee Angie Hackenberger, Valentin Rogg (Mechanikus Bittorf) und Jakob Haslinger (Diener Heinrich). Herbert Lenz und Josefine Winter ließen als erzählender Opa und Enkelkind die einzelnen Szenen mit viel Charme und Witz fließend ineinander übergehen. Dabei verwendete die Regisseurin bereits bestehende Songs aus verschiedenen Musikrichtungen und passte ihre Liedtexte kongenial den Melodien an.

Bühne der Stadthalle wandelt sich vom Dorfplatz zum Fürstenzimmer

Lichtstimmungen, funktionale Bildprojektionen und Geräusche verwandelten die Bühne in einen Dorfplatz, einen Ballonstartplatz und in ein Fürstenzimmer. Die aufwendigen Kostüme und groß angelegten Personenszenen fügten sich darin faszinierend ein. Tänzerinnen des Jugendballetts der Augsburger Ballettakademie DanceCenter No1 unter der choreografischen Leitung von István Németh präsentierten sich als perfekte Einheit und erzeugten mit Präzision und stilistischer Variabilität eindrucksvolle lebendige Momente. Songs wie „Vom Traum verführt“, „Gib nicht auf“ und „In meiner Welt“ gingen unter die Haut, rissen das Publikum sichtbar mit und wurden mit Szenenbeifall belohnt.

Das Ballonmusical lebte zudem von diversen Ensembles. Der Erwachsen- und Jugendchor, das Vokaltrio Cloudberries, das Akkordeonorchester unter der Leitung von Stefanie Saule, die Big Band unter Christian Schmerder und das vierköpfige Salonorchester – alle Aushängeschilder der Sing- und Musikschule – sangen und spielten energiegeladen. Damit sorgten sie zusätzlich für zauberhafte Atmosphäre. „Lebe deinen Traum“ unterhielt mit Leichtigkeit und zugleich Dichte, aber auch Eleganz und Wärme. Mit seiner Opulenz an Klangfarbe war das Ballonmusical ein absolutes Feuerwerk. Am Ende gab es lang anhaltenden, stehenden Beifall.