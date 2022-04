Gersthofer Gymnasiasten sammeln Handys zum Recyclen

Was steckt in meinem Handy? Dieser Frage gingen die Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums nach. Doch das war nicht alles.

Welche Wertstoffe verbergen sich in einem Handy? Dieser Frage gingen Schülerinnen und Schüler des Gersthofer Paul-Klee-Gymnasiums im Zuge eines "Fairen Monats" nach. Dabei gewannen sie viele neue Eindrücke. Doch nicht nur Schüler profitierten von dieser Aktion.

"Mein Handy ist mir sehr wichtig", sagt Lena, "aber ich wusste gar nicht, dass seine Herstellung so viele schlechte Seiten hat." Auf sechs bunten Plakaten stellt die Religionsklasse 6ab dar, was alles in unseren Handys steckt: Dort sind wertvolle Erze und Metalle verbaut - Rohstoffe, die oft unter menschenunwürdigen Bedingungen im Kongo abgebaut werden. Abbau und Handel vieler Rohstoffe tragen zu Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung bei. Leonard ist entsetzt darüber, dass der europäische Elektroschrott in Afrika landet und dort Natur und Mensch schadet.

Wohin die alten Handys der Gersthofer Schüler geschickt werden

Damit die Althandys der Schülerinnen und Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums nicht auf den Müllhalden Afrikas landen, haben sie sich im Rahmen eines "Fairen Monats" an einer Handysammelaktion der Kolpingsfamilie Gersthofen beteiligt. In Zusammenarbeit mit dem kirchlichen Hilfswerk missio werden die Altgeräte an ein Unternehmen weitergeleitet, das die Geräte professionell recycelt. Durch das Sammeln der Althandys wird in mehrerlei Hinsicht Gutes getan: Es wird nicht nur Elektro-Schrott vermieden, sondern es werden Ressourcen geschont, Menschenrechtsverletzungen verhindert und soziale Projekte von missio und dem Kolpingwerk Deutschland unterstützt.

Das Ergebnis des Spendenaufrufs kann sich sehen lassen: Vier Kisten mit rund 200 Geräten hat die Schulgemeinschaft gesammelt. Spitzenreiter mit über 40 Altgeräten war die Religionsklasse 6cd von Lehrerin Dagmar Heim. Patricia Steiner von der Kolpingsfamilie Gersthofen und Kolping-Bezirksvorstand Heinz Schaaf überreichten als Dankeschön einen Korb voller fairer Schokolade: "So ein tolles Engagement muss gewürdigt werden und ist nicht selbstverständlich", so Schaaf. (AZ)