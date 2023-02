Gersthofen

vor 17 Min.

Baden verboten? See am Ballonstartplatz soll ein naturnaher Weiher werden

Ökologie statt Badenutzung: Mit Pflanzen soll der See am Ballonstartplatz in Gersthofen attraktiver werden. Das bedeutet: Mit Baden ist endgültig Schluss.

Plus Der See im Gersthofer Wohngebiet am Ballonstartplatz wird zum naturnahen Gewässer umgestaltet. Dies hat der Bauausschuss beschlossen. Das hat Folgen für die Nutzung.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Im Jahr 2008 wurde der See im Zentrum des Wohngebiets am Ballonstartplatz in Gersthofen künstlich angelegt. Seitdem hat er sich zum beliebten Treffpunkt entwickelt - unter anderem im Sommer auch zum Baden. Bis er im Sommer 2021 umkippte und das Gesundheitsamt das Gewässer dann gleich im August wegen Verkeimung sperrte. Darüber haben sich Anwohnende wiederholt beschwert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen