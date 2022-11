Gersthofen

vor 51 Min.

Gersthofer See soll statt Badestelle ökologischer Teich werden

Ökologie statt Badenutzung: Mit vielen Pflanzen soll der See am Ballonstartplatz in Gersthofen attraktiver für Wasservögel, Insekten und Amphibien werden.

Plus Der See im Baugebiet am Ballonstartplatz in Gersthofen ist gesperrt und soll umgestaltet werden. Jetzt stellte der ursprüngliche Planer sein Konzept vor.

Von Gerald Lindner Artikel anhören Shape

Der im Mai 2021 offiziell zur "Badestelle" ernannte See ist gesperrt, weil er schon im August des Jahres umgekippt war. Seitdem ringt die Stadtverwaltung um eine Lösung für eine Neugestaltung. Doch damit trifft sie auf den erbitterten Widerstand einiger der Anwohnenden. Diese wollen ihren Badesee erhalten. Nach mehreren Versuchen mit anderen Planungsbüros, ein neues Konzept für den See zu suchen, setzte sich die Stadtverwaltung nun mit dem ursprünglichen Planer Franz-Josef Eger in Verbindung. Im Bauausschuss erläuterte er nun seine Vorstellungen für den neuen See. Diese dürften den Anwohnern nicht gefallen. Diese hatten schon im Frühjahr gegen die Stilllegung als Badestelle protestiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen