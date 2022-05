Gersthofen

Gersthofer "Seeretter" fordern Erhalt des Sees am Ballonstartplatz

Den Erhalt des Badesees am Ballonstartplatz in Gersthofen fordern Anwohner.

Plus Der See am Gersthofer Ballonstartplatz soll zurückgebaut werden. Nach erstem Protest legen die Anwohner jetzt nach. Warum sie den See behalten wollen.

Von Gerald Lindner

Mitten im Wohngebiet "Am Ballonstartplatz" im Norden Gersthofens liegt ein See. Nachdem im Sommer das Wasser dort umgekippt war, hat das Gesundheitsamt ein Badeverbot verfügt. Die Stadt will das Gewässer nun zurückbauen und Baden unmöglich machen. Dagegen laufen nun einige Anwohner Sturm.

