Gersthofen

vor 24 Min.

Gersthofer sollen sich beim Kochen kennenlernen

Plus Wie können neue Kontakte gefunden werden? Eine neue Gruppe will dies in Gersthofen unterstützen. Ein Projekt hat sie bereits geplant.

Wie kann das Miteinander in Gersthofen verstärkt, die Begegnung der Menschen untereinander erleichtert werden? Die Begegnungsstätte du & hier, das Freiwilligenzentrum Zebi und der Seniorenbeirat der Stadt Gersthofen haben im Juni ein "Ideen & Taten"-Team gebildet. Das Motto "Ideen & Taten" steht für eine Gruppe von engagierten Gersthoferinnen und Gersthofern, die gemeinsam neue Kontakte zwischen Alt und Jung, frisch Zugezogenen und Alteingesessenen fördern möchten. Und es gibt auch schon eine Idee.

