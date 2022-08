Gersthofer Spendenlauf bringt 20.000 Euro für Kolping-Ukrainehilfe

Sport treiben und damit gleichzeitig Gutes tun – das verband ein Spendenlauf in Gersthofen. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen.

So viel wie möglich laufen, weil Sponsoren jede gelaufene Strecke mit einem Geldbetrag unterstützen: Ende Mai fand auf dem Gelände der Autowelt Simon der Spendenlauf „Gersthofen läuft“ statt, der von der Kolpingsfamilie Gersthofen, den Gersthofer Party-Freunden sowie der Stadt Gersthofen veranstaltet wurde. Jetzt wurde die erreichte Spende übergeben. Es ist ein stattlicher Betrag zusammengekommen.

Pro gelaufener Runde wurde ein im Vorfeld mit einem Sponsor ausgemachter Betrag an die Kolping-Ukrainehilfe gespendet. Rund 120 Läufer beteiligten sich an der Aktion und sorgten dafür, dass eine Ukraine-Flagge acht Stunden lang bewegt wurde. So kamen insgesamt rund 19.200 Euro zusammen. „Dies war Voraussetzung dafür, dass die Stadt Gersthofen den Spendenbetrag auf eine glatte Tausendersumme aufstocken musste“, sagt Bürgermeister Michael Wörle. „Es freut mich riesig, dass bei dieser Aktion ein so hoher Betrag für die Kolping-Ukrainehilfe gesammelt. Die Stadt Gersthofen stockt den Betrag auf 20.000 Euro auf.

Gersthofer Organisationsteam wird überrascht

„Ein großartiger Erfolg, mit dem wir vom Organisationsteam nicht gerechnet hätten“, sagt Heinz Schaaf, Vorsitzender der Kolpingsfamilie Gersthofen. Zweiter Bürgermeister Reinhold Dempf ergänzt: „Ich bin beim Spendenlauf gerne für die Stadt Gersthofen und für die Kolpingsfamilie angetreten und freue mich, dass so viele Aktive diese wichtige Aktion unterstützt haben.“ (AZ)