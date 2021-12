Gersthofen

Gersthofer Stadthalle spielt trotz Corona-Einschränkungen weiter

Die Augsburger Philharmoniker geben am 2. Januar ein Neujahrskonzert in der Stadthalle Gersthofen.

Plus Strenge Einlassregeln, weniger Publikum: Die Corona-Regeln machen Kulturveranstaltern das Leben schwer. Dennoch bietet die Stadthalle Gersthofen weiter Programm an.

Von Gerald Lindner

Impfpass- und Ausweiskontrollen am Eingang, auf ein Viertel der Saalkapazität reduziertes Publikum. Mit großen Erschwernissen durch die Pandemie-Regeln müssen die Kulturveranstalter derzeit leben. Viele Gastspiele werden daher verschoben in der Hoffnung, dass in ein paar Monaten wieder weniger strenge Vorschriften gelten. Die Stadthalle Gersthofen bietet aber in den kommenden Wochen trotz aller widrigen Umstände ein - reduziertes - Programm an.

