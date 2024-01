Gersthofen

12:30 Uhr

Gersthofer Stadtrat entscheidet am Samstag über Bürgerbegehren

Am Samstag entscheidet der Gersthofer Stadtrat in einer Sondersitzung, ob ein Bürgerentscheid über die Sperrung der Bahnhofstraße von der Strasserkreuzung (Vordergrund) bis zur Schulstraße (Hintergrund Mitte) stattfindet.

Plus Ein „Grünes Herz“ soll das Gersthofer Stadtzentrum werden. Zentral dabei ist eine Sperrung der Bahnhofstraße. Der Stadtrat entscheidet in einer Sondersitzung darüber.

Die Stadt Gersthofen will ihr Zentrum attraktiver machen und zu einem „Grünen Herz“ umwandeln, welches Rathausplatz und "Loch" verbindet – so eine Mehrheitsentscheidung des Stadtrats. Ein entscheidendes Element dieser Pläne ist die Sperrung der Bahnhofstraße, der Hauptverkehrsachse im Ort in ost-westlicher Richtung. Gegen die Schließung des circa 100 Meter langen Abschnitts zwischen Schulstraße und Donauwörther Straße/Strasserkreuzung hat eine Initiative Unterschriften gesammelt und im Dezember übergeben. Am Samstag, 13. Januar, ab 17 Uhr entschiedet der Gersthofer Stadtrat in einer Sondersitzung im Rathaus, ob ein Bürgerentscheid stattfindet. Es gibt aber noch einen weiteren Vorschlag.

Seit mehr als zehn Jahren klafft in Gersthofens Stadtzentrum ein 7000 Quadratmeter großes „Loch“ – ein Brachgrundstück. Verhandlungen über eine Bebauung der Fläche haben zwei Investoren resignieren lassen, bevor die Stadt die Initiative ergriffen und das Areal im Zuge ihres Vorkaufsrechts erworben hat. Für die künftige Nutzung wurde ein europaweiter Planungswettbewerb ausgeschrieben. Der Siegerentwurf sieht unter anderem ein „Grünes Herz“ vor. Das soll ein mit Bäumen und Aufenthaltsmöglichkeiten bestückter Stadtpark werden. Um diesen zu schaffen, sollen Rathausplatz und „Loch“ verbunden werden.

