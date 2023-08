Gersthofer Stadtrat hat entschieden: Edenbergen bekommt neues Feuerwehrhaus

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Edenbergen war seit Jahren ein Thema im Gersthofer Bauausschuss. Jetzt hat der Stadtrat den Weg für das Projekt freigemacht.

Bereits vor gut drei Jahren hat der Gersthofer Bauausschuss beschlossen, dass Edenbergen ein neues Feuerwehrhaus bekommen soll. In diesem Stadtteil ist es nicht nur der Ort für die Feuerwehrleute, es ist auch der soziale Treffpunkt. Nun hat der Stadtrat den Weg für den Neubau freigemacht.

Das neue Feuerwehrhaus soll auf dem Grundstück errichtet werden, auf welchem das in die Jahre gekommene und dringend erneuerungsbedürftige alte Gebäude steht. Seit dem ersten generellen Beschluss vom Dezember 2019, in dem Gersthofer Stadtteil ein neues Haus zu errichten, wurden mehrere Entwürfe für Grundstücke erstellt, die zeitweise in Aussicht gestellt wurden. Diese wurden zunächst als besser geeignet angesehen als das Areal, auf welchem sich das Gerätehaus heute befindet. Denn dieses Grundstück weist eine starke Hanglage auf.

Zunächst geprüfte Grundstücke stehen Gersthofen nicht zur Verfügung

Weil die untersuchten Grundstücke nun aber doch nicht zur Verfügung stehen, soll der Neubau nun auf dem bestehenden Areal errichtet werden. Die alternativ untersuchten Flächen hätten bis auf eine Ausnahme eine vergleichbar schwierige Hanglage aufgewiesen, erklärte Tibor Sroka von der Bauverwaltung bereits im Februar im Bauausschuss. Für den Neubau muss das bestehende Gebäude abgebrochen werden. Durch den Abbruch verbreitert sich die Zufahrt, sodass auch mit einem Feuerwehrfahrzeug die beiden entstehenden Kurven am Hang zwar sehr eng, aber dennoch zu bewältigen sind. Das neue Gebäude mit einer östlich angrenzenden Fahrzeughalle, die neben einem vollwertigen Feuerwehrstellplatz auch eine Werkstatt und ein Lager im Dachgeschoss enthält, wird über ein zentral angeordnetes Foyer erschlossen. In einer an der Grundstücksgrenze angebauten Garage wird der Mannschaftsbus untergebracht.

Die Technik sowie die Umkleide- und Sanitärräume sind im Erdgeschoss des Neubaus untergebracht. Dieses wiederum wird in den Hang eingegraben. Das zum Garten hin ebenerdige Obergeschoss wird mithilfe einer Treppe erschlossen. Auf dieser Etage befinden sich weitere Toiletten, ein Büro, ein Jugendraum sowie ein großer Schulungsraum mit angrenzendem Stüberl und Küche. Im Dachgeschoss schließlich ist Platz für ein Lager oder eine anderweitige Nutzung.

Edenbergen erhält einen Massiv-Holzbau

Errichtet wird das neue Gebäude barrierefrei als Massiv-Holzbau. Wie bei inzwischen allen städtischen Vorhaben in Gersthofen wird dabei ein großer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Das Grundstück befindet sich nach dem derzeit gültigen Flächennutzungsplan im Außenbereich. Nach Rücksprache mit dem Kreisbaumeister Frank Schwindling kann die Fläche dennoch zur Bebauung genutzt werden, so die Auskunft des Bauamts. Um den Weg dafür freizumachen, beschloss der Stadtrat, dass bei der nächsten Änderung des Flächennutzungsplans der betroffene außen liegende Bereich zur „Gemeinfläche mit Zweckbestimmung Feuerwehrhaus“ umgeändert wird.

Künftig sollen die fünf Feuerwehren in Gersthofen und den Stadtteilen Hirblingen, Batzenhofen, Edenbergen und Rettenbergen mit ihren rund 280 Aktiven stärker zu einer Mannschaft mit fünf Standorten verschmelzen betonte Gersthofens Kommandant Tom Mair bereits im März im Finanz- und Ordnungsausschuss: „Die Feuerwehren der Stadt Gersthofen wollen eine stärkere und bessere Zusammenarbeit.“ Dazu soll ein Gesamtkonzept für die Ausbildung erarbeitet werden. Verstärkt wird auch die Nachwuchswerbung.

Der Neubau in Edenbergen ist nicht das einzige Feuerwehrprojekt, welches die Stadt Gersthofen mittelfristig in Angriff nehmen will: So ist unter anderem eine Erweiterung der Feuerwache in Gersthofen angedacht. Das Gebäude an der Donauwörther Straße feiert in diesem Jahr sein 20. Jubiläum.