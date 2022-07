Gersthofen

vor 32 Min.

Gersthofer Stadtteil Batzenhofen soll um 42 Wohnungen wachsen

Plus Wohnungen in Gersthofen und seinen Stadtteilen sind knapp. Nun soll ein privates Bauprojekt in Batzenhofen Abhilfe schaffen. Was das Konzept bisher vorsieht.

Von Gerald Lindner

Wohnraum ist in Gersthofen, aber auch in den Ortsteilen der Stadt, knapp. Nun beriet der Planungsausschuss über ein privates Vorhaben, das Batzenhofen um zahlreiche Wohnungen vergrößern könnte. Allerdings sind bei dem ins Auge gefassten Areal nördlich der Schmutterstraße bisher landwirtschaftliche Flächen ausgewiesen. Ein städtebauliches Konzept zeigt, wie das künftige Wohngebiet aussehen soll. Doch die Stadträte hatten Änderungswünsche.

