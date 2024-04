Gersthofen

17:49 Uhr

Gersthofer Stadtteile sollen nicht auf dem Trockenen sitzen

Damit mehr Wasser in den Hochbehälter eingespeist wird, will die Stadt Gersthofen ein weiteres Druckpumpwerk bauen.

Plus Die Bevölkerung in den westlichen Stadtteilen wächst, die Hitzetage nehmen zu. Die Stadt Gersthofen sorgt sich um die Wasserversorgung und will daher handeln.

Von Regine Kahl

Der Sommer naht und damit ein Szenario, das die Verantwortlichen in der Stadt Gersthofen nervös macht: Wenn an einem heißen Tag mit hohem Wasserverbrauch noch ein Brandfall dazu käme, könnten die Haushalte in den westlichen Stadtteilen innerhalb kurzer Zeit auf dem Trockenen sitzen. Damit dies nicht geschieht, soll in das Wassernetz investiert werden. Geplant ist der Bau eines zweiten Druckpumpwerks bei Edenbergen.

"Wir haben uns lange Zeit über das Trinkwasser in der Stadt Gersthofen selbst unterhalten, doch parallel haben wir die Versorgung der westlichen Stadtteile begutachtet", sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Bernhard Schinzel in der Sitzung des zuständigen Werkausschusses. Oberstes Ziel sei es, dort die so genannte Redundanz zu erhöhen. Das heißt, der Wasserbedarf in den Stadtteilen Hirblingen, Batzenhofen, Edenbergen, Rettenbergen, Peterhof sowie des Gablinger Ortsteils Holzhausen muss trotz eines Störfalls und bei Spitzenzeiten des Verbrauchs gesichert sein.

