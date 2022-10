Gersthofer Steuereinnahmen sprudeln trotz Krise munter weiter

Plus Auch wenn die allgemeine Lage schlechter geworden ist: Gersthofen trotzt derzeit der Krise, zumindest was die Finanzen angeht. Wie der Kämmerer die Lage beurteilt.

Trotz der allgemeinen Wirtschafts- und Energiekrise bleiben die Finanzen der Stadt Gersthofen gut. Kammerer Manfred Eding erläuterte im Finanz- und Ordnungsausschuss, wie der städtische Haushalt derzeit dasteht. Und in einem wichtigen Bereich ist bis Ende 2023 nicht mit höheren Kosten zu rechnen.